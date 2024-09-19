Bir bardak su 2 lira oldu! Damacana suya yüzde 30 zam

Son dönemde ortalama yüzde 30 zam yaptı bir çok su firması. Dövizin akaryakıtın hatta asgari ücretin ortalama aynı kaldığı dönemde yapılan bu artış, tüketicilerin tepkisini çekti. Peki üreticiler ne diyor bu duruma? Onlara da mikrofon uzattık.

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