17 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bir babanın en acılı bekleyişi

Bir babanın en acılı bekleyişi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.03.2023 15:10
Güncelleme:17.03.2023 15:10
Peş peşe yaşanan depremler, tüm Türkiye’nin kalbinde derin yaralar açtı. Depremde üç yakınını kaybeden Uğur Beyazıd ise, hala enkaz başında bekliyor. Çünkü hem oğlundan hem de gelini ve torunundan henüz bir haber alamadı.
104 hastane sınıfı kuruldu
104 hastane sınıfı kuruldu
Bir babanın en acılı bekleyişi
Bir babanın en acılı bekleyişi
Afete karşı ’moloz bariyeri’ önlemi
Afete karşı 'moloz bariyeri' önlemi
Kayıp hemşire ve kızı aranıyor
Kayıp hemşire ve kızı aranıyor
Bakan Çavuşoğlu yarın Mısır’a gidiyor
Bakan Çavuşoğlu yarın Mısır'a gidiyor
Yıkımı yapılan bina yan binanın üzerine çöktü
Yıkımı yapılan bina yan binanın üzerine çöktü
Depremde vefat edenler için mevlit
Depremde vefat edenler için mevlit
Minika’dan depremzede çocuklara özel çadır
Minika'dan depremzede çocuklara özel çadır
İstanbul’daki riskli ilçeler hangileri?
İstanbul'daki riskli ilçeler hangileri?
İlk Evim’de İstanbul kuraları
İlk Evim'de İstanbul kuraları
Selin izi siliniyor
Selin izi siliniyor
Canan Karatay ’Süper besin’ diyerek açıkladı!
Canan Karatay 'Süper besin' diyerek açıkladı!
Daha Fazla Video Göster