Bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne adliyeye sevk edildi

Yozgat’ın Çandır ilçesinde bir aylık bebeğini sobada yakarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan anne adliyeye sevk edildi. Büyükkışla köyünde bir aylık bebeğini sobaya atarak ölümüne neden olan anne F.B.’nin (24) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Olayla ilgili anne F.B.'nin yanı sıra baba H.B. ve babaanne de Çayıralan adliyesine sevk edildi.