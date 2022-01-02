02 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bir ayda 86 kişi sahte içkiden hayatınım kaybetti!

Bir ayda 86 kişi sahte içkiden hayatınım kaybetti!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.01.2022 15:38
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen bir kişi daha hayatını kaybetti. Kentteki ölüm sayısı 9'a yükseldi. Ülke genelinde de sayı 86’ya yükseldi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel canlı yayında aktardı.
Bir ayda 86 kişi sahte içkiden öldü!
Bir ayda 86 kişi sahte içkiden öldü!
A Haber ekibi aksiyonun içinde
A Haber ekibi aksiyonun içinde
Fransız askerler balık tutanlara el salladı
Fransız askerler balık tutanlara el salladı
Vahşi Doğa’da yılanların acımasız savaşı!
Vahşi Doğa'da yılanların acımasız savaşı!
Adenovirüse dikkat! Hızla yayılıyor!
Adenovirüse dikkat! Hızla yayılıyor!
İnsanlık dramı! Donarak can verdi
İnsanlık dramı! Donarak can verdi
Taksimetre güncelleme kuyruğu
Taksimetre güncelleme kuyruğu
Hakan Ural’dan yıllar sonra şaşırtan Sibel Can itirafı! Video İzle
Hakan Ural'dan yıllar sonra şaşırtan Sibel Can itirafı! Video İzle
Kızılırmak’ta tedirgin eden görüntü! Nedeni belli oldu
Kızılırmak'ta tedirgin eden görüntü! Nedeni belli oldu
Şarkıcı Aleyna Tilki’ye sapık şoku!
Şarkıcı Aleyna Tilki'ye sapık şoku!
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den yeni yıl pozu
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den yeni yıl pozu
Amasya’da minibüs devrildi
Amasya'da minibüs devrildi
Daha Fazla Video Göster