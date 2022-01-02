02 Ocak 2022, Pazar
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Bir ayda 86 kişi sahte içkiden hayatınım kaybetti!
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen bir kişi daha hayatını kaybetti. Kentteki ölüm sayısı 9'a yükseldi. Ülke genelinde de sayı 86’ya yükseldi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel canlı yayında aktardı.