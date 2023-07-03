Bir ayda 55  kişi boğuldu! Boğulmalara karşı hangi önlemler alınmalı?

Son bir ayda serinlemek için deniz, göl, gölet ve sulama kanallarına giren 55 kişi boğularak yaşamını yitirdi. Peki boğulmalara karşı hangi önlemler alınmalı? Yüzerken nelere dikkat edilmeli? İşte tüm detaylar…

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