29 Haziran 2024, Cumartesi
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Bir arkadaşını öldürdü diğerini tahra ile yaraladı! "Ben değil içki yaptı" diye kendini savundu
Antalya'da alkollü iki arkadaş arasında çıkan tartışma sonucu taraflardan biri diğerini göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Cinayeti işleyen şahsın olaydan sonra bir başka arkadaşını da başından tahra ile yaraladığı öğrenildi. Ekipler tarafından yakalanan katil zanlısı pişman olduğunu söylerken, "Ben değil içki yaptı." şeklinde savunma yaptı.