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Bir annenin yaşadığı dayanılmaz acı… İki çocuğunu kaybeden anne kurtarılmak istemedi

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Giriş: 28.03.2023 13:41
Yeliz Öz, iki evladıyla Kahramanmaraşlı depremlerde enkaz altında kaldı. İki evladı da kucağında son nefeslerini verdi. Kendisi de ölmek istedi, onu kurtarmak isteyen AFAD ekiplerine "Ben buradayım demedi". Üç gün boyunca enkaz altında ölümü bekledi.
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