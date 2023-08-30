30 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bir anda karşına çıktılar! Nesli tükenmekte olan hayvanları vatandaş görüntüledi

Bir anda karşına çıktılar! Nesli tükenmekte olan hayvanları vatandaş görüntüledi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2023 17:41
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde nesli tükenmekte olan su samurları bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bir anda karşına çıktılar! Nesli tükenmekte...
Bir anda karşına çıktılar! Nesli tükenmekte...
Yediveren inciri altın yılını yaşıyor
Yediveren inciri altın yılını yaşıyor
Çanakkale’de orman yangını
Çanakkale'de orman yangını
Su altı ekipleri 7/24 göreve hazır!
Su altı ekipleri 7/24 göreve hazır!
1 milyonu aşkın Suriyeli ülkesine döndü
1 milyonu aşkın Suriyeli ülkesine döndü
Cemal Toktaş Subhaneke duasıyla alay etti
Cemal Toktaş "Subhaneke" duasıyla alay etti
Peki Tina nasıl döndü?
Peki Tina nasıl döndü?
Sevgilisinden ayrılınca çatıya çıktı!
Sevgilisinden ayrılınca çatıya çıktı!
Kira kavgası müşterileri mağdur etti
Kira kavgası müşterileri mağdur etti
Zavadanak dayı çıldırdı! Bu kadar olmaz!
Zavadanak dayı çıldırdı! Bu kadar olmaz!
74 gün sonra eve döndü şimdi Berzeg’i bulacak!
74 gün sonra eve döndü şimdi Berzeg'i bulacak!
Adana’da vahşet! 1 ölü, 6 ağır yaralı
Adana'da vahşet! 1 ölü, 6 ağır yaralı
Daha Fazla Video Göster