Bir Anadolu Ozanı: Barış Manço vefatının 23. yılında anılıyor

7'den 77'ye herkesin gönlünde taht kuran, adam olacak çocukları gözünden tanıyan bir Anadolu ozanından Barış Manço'dan bahsedeceğiz. Şarkıları, fikirleri, sıcaklığı ve samimiyeti ile sadece Türkiye’nin değil dünyanın sevgisini kazanmıştı. Barış Abi yaşasaydı bugün 79 yaşında olacaktı. Barış Manço, vefatının 23. yılında Barış Manço Müzesi'nde anılıyor. A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu detayları canlı yayında aktardı.