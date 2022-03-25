25 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bir Anadolu evladıydı… Muhsin Yazıcıoğlu aramızdan ayrılalı 13 yıl oldu! Kara gün: 25 Mart 2009

Bir Anadolu evladıydı… Muhsin Yazıcıoğlu aramızdan ayrılalı 13 yıl oldu! Kara gün: 25 Mart 2009

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.03.2022 11:12
Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu hayatını kaybettiğinde takvim yaprakları 25 Mart 2009'u gösteriyordu. Türk siyasi hayatının en önemli isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 4 kişi o gün nasıl hayatını kaybetmişti? İşte görgü tanıklarının anlattıkları...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çatıdaki karın düşme anı kamerada!
Çatıdaki karın düşme anı kamerada!
Bir Anadolu evladıydı… Muhsin Yazıcıoğlu aramızdan ayrılalı 13 yıl oldu! Kara gün: 25 Mart 2009
Bir Anadolu evladıydı… Muhsin Yazıcıoğlu aramızdan ayrılalı 13 yıl oldu! Kara gün: 25 Mart 2009
Ramazan’ın habercisi mahyalar asıldı
Ramazan'ın habercisi mahyalar asıldı
Asla yemeyin! Sofranızdan uzak tutun
Asla yemeyin! Sofranızdan uzak tutun
Seyir halindeki İETT şoförüne saldırı kamerada
Seyir halindeki İETT şoförüne saldırı kamerada
Alev topuna döndü
Alev topuna döndü
Bakın uyuşturucuyu nereye saklamışlar!
Bakın uyuşturucuyu nereye saklamışlar!
Kanlı çatışma! Sorguda ne anlattılar?
Kanlı çatışma! Sorguda ne anlattılar?
Arkadaşlarıyla tartışan genç denize atladı
Arkadaşlarıyla tartışan genç denize atladı
Vicdansız! Hesap verecek
Vicdansız! Hesap verecek
Hayran bırakıyor! Kızala büründü
Hayran bırakıyor! Kızala büründü
Yaralının elini bir an olsun bırakmadı
Yaralının elini bir an olsun bırakmadı
Daha Fazla Video Göster