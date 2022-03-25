25 Mart 2022, Cuma
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Bir Anadolu evladıydı… Muhsin Yazıcıoğlu aramızdan ayrılalı 13 yıl oldu! Kara gün: 25 Mart 2009
Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu hayatını kaybettiğinde takvim yaprakları 25 Mart 2009'u gösteriyordu. Türk siyasi hayatının en önemli isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 4 kişi o gün nasıl hayatını kaybetmişti? İşte görgü tanıklarının anlattıkları...