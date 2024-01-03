Bir alo ile 600 gram altınını kaptırdı! Yalan üstüne yalanla kandırdılar

Kendini polis diye tanıtarak, özellikçe yaşlıları hedef alan çetelerden birinin son kurbanı, İstanbul'da yaşayan Hatice Kendirli'ydi. Hatice teyze ve eşinin bütün kimlik bilgilerini ele geçiren vicdansızlar, yalan üstüne yalanlar kurarak, onları kandırmayı başardı. Mağdur çift de 600 gram altını, elleriyle dolandırıcılara teslim etti. Kandırıldığını anlayınca da polise gitti.

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