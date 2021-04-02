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BioNTech aşısı kimlere yapılacak?

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Giriş: 02.04.2021 09:17
Güncelleme:02.04.2021 09:26
Mart sonunda Türkiye'ye getirilen 2.8 milyon doz BioNTech aşısı bugün itibarıyla uygulanmaya başlanıyor. Peki BioNTech aşısı kimlere, ne zaman yapılacak? Türkiye'de ilk kez uygulanacak olan BioNTech aşısına ilişkin detayları Çağdaş Evren Şenlik aktardı.
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