BioNTech aşısı kimlere yapılacak?

Mart sonunda Türkiye'ye getirilen 2.8 milyon doz BioNTech aşısı bugün itibarıyla uygulanmaya başlanıyor. Peki BioNTech aşısı kimlere, ne zaman yapılacak? Türkiye'de ilk kez uygulanacak olan BioNTech aşısına ilişkin detayları Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN