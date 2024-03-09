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Binlerce yıllık gelenek: Deve oynatma! Özel günlerin aranan eğlencesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2024 10:27
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Fele Köyü’nde yıllardan bu yana devam eden bir gelenek var. O da seyirlik oyun deve oynatma oyunu. Bu gelenek 100 yıllardan bu yana bu köyde yapılıyor. Köyün gençleri ve yaşlıları tarafından yeni nesillere aktarılan bu gelenek her düğünde sahneleniyor.

Binlerce yıllık gelenek: Deve oynatma!
Binlerce yıllık gelenek: Deve oynatma!
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