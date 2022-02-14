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Binlerce un kurdunun kullanıldığı deney izleyenleri şoke etti! Un kurtları dakikalar içeresinde her şeyi yedi!

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Giriş: 14.02.2022 10:14
10 bin un kurdunun arasına meyve veya sebze atıldığında ne kadar sürede yok olacağını merak eden adam, çılgın deneyini hayata geçirdi. Un kurtlarının arasına marul ve elma atan adam ikisinden çok farklı sonuçlar elde etti. Un kurtlarının sebze veya meyveleri öğütme hızıysa böylece ortaya çıkmış oldu.
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