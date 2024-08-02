02 Ağustos 2024, Cuma
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Binlerce kişi istihdam edilecek! 44 kuruma 37.676 personel alımı yapılacak

Binlerce kişi istihdam edilecek! 44 kuruma 37.676 personel alımı yapılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.08.2024 19:11
Sırada memur olmak isteyenleri yakından ilgilendiren bir haber var. Resmi Gazete'de 44 personel alımı ilanı yayımlandı. Buna göre kamuya 37 binden fazla personel alımı yapacak. İşte detaylar...
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44 kuruma 37.676 personel alımı yapılacak
44 kuruma 37.676 personel alımı yapılacak
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