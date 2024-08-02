Binlerce kişi istihdam edilecek! 44 kuruma 37.676 personel alımı yapılacak

Sırada memur olmak isteyenleri yakından ilgilendiren bir haber var. Resmi Gazete'de 44 personel alımı ilanı yayımlandı. Buna göre kamuya 37 binden fazla personel alımı yapacak. İşte detaylar...

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