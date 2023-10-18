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Binlerce Euro harcadı! Gözünden sakındığı çok sevdiği eşine öyle bir mezar yaptı ki… Görenler hayrete düşüyor

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Giriş: 18.10.2023 10:23
Sivas Gemerek'te Erol Pınarbaşı'nın kaybettiği eşi için yaptırdığı mezar görenleri şaşkına çevirdi. Pınarbaşı "Mezarda yatan hanımefendinin sevdalısıyım" ifadelerini kullandı.
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