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Binlerce arının üzerine yatan, daha dinç kalkıyor! Sağlık sektöründe yeni trend apiturizm

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 06.07.2024 12:44
Bursa'da bir tıbbi aromatik bahçede yer alan terapi yöntemi, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor. Kabin içerisinde yer alan kovanın üzerinde uzanan insanlar daha dinç kalkıyor.
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