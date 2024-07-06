Binlerce arının üzerine yatan, daha dinç kalkıyor! Sağlık sektöründe yeni trend apiturizm

Bursa'da bir tıbbi aromatik bahçede yer alan terapi yöntemi, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor. Kabin içerisinde yer alan kovanın üzerinde uzanan insanlar daha dinç kalkıyor.

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