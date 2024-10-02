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Bingöl’de polis ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Bingöl’de polis ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.10.2024 16:25
Güncelleme:02.10.2024 16:25
Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan 3 farklı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlemler devam ederken 1 şüpheli ise tutuklandı.
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