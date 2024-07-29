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Bingöl’de kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu! Kaza sonucu 3 kişi yaralandı

Bingöl’de kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu! Kaza sonucu 3 kişi yaralandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.07.2024 21:43
Bingöl’ün Solhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu, kazada 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişi tedavi edilmek üzere Solhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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