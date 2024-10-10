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Bingöl’de kaçakçılık operasyonu! İşte ele geçirilenler

Bingöl’de kaçakçılık operasyonu! İşte ele geçirilenler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 10.10.2024 12:17
Bingöl’de polis tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, cumhuriyet savcısından alınan karar kapsamında yapılan adli arama neticesinde, 5 bin 59 paket sigara, 34 adet elektronik sigara, 8 kilo kıyılmış tütün, 212 dal puro, 16 paket (680 gram) pipo tütünü, 3 bin 600 dal boş makaron, 560 doldurulmuş makaron, 50 dal cigarillos ele geçirildi. Operasyonda Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu suçundan 1 şüpheli şahsa adli soruşturma başlatıldı.
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Bingöl’de kaçakçılık operasyonu!
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