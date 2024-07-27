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Bingöl’de çıkan yangınlar söndürüldü

Bingöl’de çıkan yangınlar söndürüldü

İHA
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Giriş: 27.07.2024 16:15
Bingöl’de ormanlık ve kırsal alanda çıkan yangınlar ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Bingöl’de çıkan yangınlar söndürüldü
Bingöl’de çıkan yangınlar söndürüldü
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