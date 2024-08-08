08 Ağustos 2024, Perşembe
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Bingöl Emniyeti, bedensel engelli Şilan'a umut oldu
Bingöl'de yaşayan ve doğuştan bedensel engelli olan 11 yaşındaki Şilan, İl Emniyet Müdürlüğünce hediye edilen akülü sandalye ile daha önce gezemediği ve gidemediği parklara Toplum Destekli Polislik Şubesi biriminde görevli ablalarının da desteğiyle gidebiliyor.