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Bingöl Emniyeti, bedensel engelli Şilan'a umut oldu

Bingöl Emniyeti, bedensel engelli Şilan'a umut oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.08.2024 10:23
Bingöl'de yaşayan ve doğuştan bedensel engelli olan 11 yaşındaki Şilan, İl Emniyet Müdürlüğünce hediye edilen akülü sandalye ile daha önce gezemediği ve gidemediği parklara Toplum Destekli Polislik Şubesi biriminde görevli ablalarının da desteğiyle gidebiliyor.
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