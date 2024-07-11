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Bingöl Balı, Avrupa Birliği’nin tescillediği ilk bal oldu

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 10:38
Bingöl’de paydaş kurumların çalışmaları ve çabaları sayesinde coğrafi işaretli bal, Avrupa Birliğinden Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alarak kalitesini tescilledi. Bingöl Balı, Türkiye’nin 23’üncü ürünü, bal alanında ise ilk ürünü oldu.
Bingöl Balı, Avrupa Birliği’nin tescillediği ilk bal oldu
Bingöl Balı, Avrupa Birliği’nin tescillediği ilk bal oldu
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