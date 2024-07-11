11 Temmuz 2024, Perşembe
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Bingöl Balı, Avrupa Birliği’nin tescillediği ilk bal oldu
Bingöl’de paydaş kurumların çalışmaları ve çabaları sayesinde coğrafi işaretli bal, Avrupa Birliğinden Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alarak kalitesini tescilledi. Bingöl Balı, Türkiye’nin 23’üncü ürünü, bal alanında ise ilk ürünü oldu.