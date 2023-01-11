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Bindiği taksinin şoförüne taşla saldırdığı anlar kamerada!

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Giriş: 11.01.2023 11:45
Olay, önceki gün gece saat 04.30 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Caddesi’ndeki duraktan, Mesut Dertli’nin kullandığı taksiye binen H.Ş., Fabrikalar Mahallesi’ne gitmek istediğini söyledi. Bir süre sonra şahıs, yanında getirdiği ve ayaklarının yanına sakladığı kaldırım taşı işe taksi sürücüsüne saldırdı. Taksi sürücüsü kendisini korumaya çalışırken, saldırgan şahıs elindeki taşla vurmaya devam etti.
Bindiği taksinin şoförüne taşla saldırdı
Bindiği taksinin şoförüne taşla saldırdı
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