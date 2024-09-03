Binbir emekle yetiştirilen biberde üretim zamanı! Rekolte üreticinin yüzünü güldürüyor

Anadolu'da üretim seferberliği devam ediyor. Birçok zorlukla toprağa işlenen ürünler için artık hasat vakti geldi. A Haber ekipleri de üretim bölgelerini görüntüledi.

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