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Binayı ateşe verdi, kaçmaya çalışırken yakalandı

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Giriş: 24.01.2024 10:20
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir şahıs, 6 katlı binanın teras katını ateşe verdi. Komşusunun balkonuna atlayarak kaçamaya çalışan şahsı vatandaşlar yakaladı. İtfaiye ekipleri gecenin karanlığını aydınlatan alevleri söndürürken, mahsur kalan kedi ve köpeği kurtardı.
Binayı ateşe verdi, kaçarken yakalandı
Binayı ateşe verdi, kaçarken yakalandı
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