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Binanın içinde oğlu ölü buldu!

Binanın içinde oğlu ölü buldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 01:13
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşlı bir kadın, oturduğu binanın arka bahçesinde oğlu tarafından ölü bulundu. Yaşlı kadının balkondan düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
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Binanın içinde oğlu ölü buldu!
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