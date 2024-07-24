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Binadan kopan beton blok aracın üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Binadan kopan beton blok aracın üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2024 23:18
Tayvan’da etkili olan Gaemi Tayfunu'nun neden olduğu fırtına sonucu bir binadan kopan beton bloğun aracın üstüne düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır şekilde yaralandı. Tayvan’da Gaemi Tayfunu nedeniyle 2 gün resmi tatil ilan edildi. Acil müdahale için ise ülke genelinde 20 binden fazla asker hazır bekletiliyor. Yetkililer, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyarırken, 200’den fazla uçuş iptal edildi.
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