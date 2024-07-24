Binadan kopan beton blok aracın üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Tayvan’da etkili olan Gaemi Tayfunu'nun neden olduğu fırtına sonucu bir binadan kopan beton bloğun aracın üstüne düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır şekilde yaralandı. Tayvan’da Gaemi Tayfunu nedeniyle 2 gün resmi tatil ilan edildi. Acil müdahale için ise ülke genelinde 20 binden fazla asker hazır bekletiliyor. Yetkililer, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyarırken, 200’den fazla uçuş iptal edildi.

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