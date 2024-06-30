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Bin saman balyası yanarak kül oldu

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 30.06.2024 15:04
Sivas'ın merkeze bağlı bir köyünde çıkan yangında bin balya saman yandı.
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