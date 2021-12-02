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Bin liradan satışa çıkardı... Türkiye’nin en büyük limonu Mersin’de 2 kilo 40 gram

İHA
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Giriş: 02.12.2021 12:08
Mersin’in Silifke ilçesinde bir limon bahçesinde yetişen 2 kilo 40 gram ağırlığındaki limon görenleri şaşırttı. İlçeye bağlı Atayurt Mahallesi'nde limon bahçelerine giderek budama işi yapan Hüseyin Haskan, girdiği limon bahçesinde dalında 2 kilo 40 gram gelen bir limon buldu. Şaşkınlık içerisinde limonu alarak eve gelen Haskan'ın komşuları da gördükleri limon karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Haskan, limonu bin liradan satacağını belirtti.
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Türkiye’nin en büyük limonu Mersin’de 2 kilo 40 gram
Türkiye’nin en büyük limonu Mersin’de 2 kilo 40 gram
Türkiye’nin en büyük limonu 2 kilo 40 gram
Türkiye’nin en büyük limonu 2 kilo 40 gram
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