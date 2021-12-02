02 Aralık 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bin liradan satışa çıkardı... Türkiye’nin en büyük limonu Mersin’de 2 kilo 40 gram
Mersin’in Silifke ilçesinde bir limon bahçesinde yetişen 2 kilo 40 gram ağırlığındaki limon görenleri şaşırttı. İlçeye bağlı Atayurt Mahallesi'nde limon bahçelerine giderek budama işi yapan Hüseyin Haskan, girdiği limon bahçesinde dalında 2 kilo 40 gram gelen bir limon buldu. Şaşkınlık içerisinde limonu alarak eve gelen Haskan'ın komşuları da gördükleri limon karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Haskan, limonu bin liradan satacağını belirtti.
Haskan, limonu bin liradan satacağını belirtti.