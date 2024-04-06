Bilirkişi ön raporunda neler var? Binaya ruhsat verenler kim?

İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili mahkemeye sevk edilen 8 kişi tutuklandı. Bilirkişi ön raporunda neler var? Hasar gören bina yıkılacak mı? Binaya ruhsat verenler kim? Tüm detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

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