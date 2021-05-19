Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova: Hastaneye yatışların önemli kısmı 50 yaş altı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, koronavirüs nedeniyle hastanelere yatışların genellikle 50 yaş altı grupta yaşandığına dikkat çekti. Tedbirlere uyulması gerektiğini belirten ve kalabalıkların acı sonuçları olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Taşova, ''Bunlara dikkat etmediğimiz ölçüde daha çok kapanma görürüz'' uyarısını yaptı. Uygun tedbir ve koşullarda öğretmenlerin de aşılanmasıyla okulların açılabileceğini belirten Taşova, ''Bu yılı da pandemi ile geçiririz diye düşünüyorum'' diye konuştu.