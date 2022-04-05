05 Nisan 2022, Salı
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Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara Turkovac'ın başarısını anlattı: Sakin döneme girdik
Salgının henüz bitmediğini ancak sakin bir döneme geçildiğini belirterek Turkovac'ın ağır hastalığı önlemedeki başarısını anlatan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Turkovac Kovid ile mücadelemize ciddi anlamda katkı yaptı. Hem hastalığın ağır geçmesini hem de yoğun bakıma yatışları önlemede çok başarılı olduğunu söyleyebilirim" dedi.