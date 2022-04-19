Bilim kurgu filmi Star Trek gerçek oldu! Uzaya ilk holografik ışınlanma

İlk kez holografik olarak bir bilim insanı ve ekibi uzaya ışınlandı. Türkiye ilk astronotunu 2023'te uzaya gönderecek. Uzaya hologram gönderme nasıl yapılıyor? Türkiye Uzay Ajansı Uzay Bilimleri Dairesi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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