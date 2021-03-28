Bilim insanları kırmızı alarm verdi! Su samurunun nesli tükeniyor! kritik uyarı: Sadece 250 tane kaldı

Arjantin ve Şili'nin güneyindeki Patagonya bölgesinde yaşayan Arjantin su samurunun nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Bilim insanları sadece 250 tane kalan hayvanların neslini kurtarmak için uğraşıyor.

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