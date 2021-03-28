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Bilim insanları kırmızı alarm verdi! Su samurunun nesli tükeniyor! kritik uyarı: Sadece 250 tane kaldı

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Giriş: 28.03.2021 11:10
Güncelleme:28.03.2021 12:45
Arjantin ve Şili'nin güneyindeki Patagonya bölgesinde yaşayan Arjantin su samurunun nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Bilim insanları sadece 250 tane kalan hayvanların neslini kurtarmak için uğraşıyor.
Bilim insanları kırmızı alarm verdi BİLİM İNSANLARI KIRMIZI ALARM VERDİ

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