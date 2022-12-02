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Bilim adamlarında güneş fırtınası uyarısı! Uydu iletişimine zarar verebilir

A Haber
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Giriş: 02.12.2022 14:05
ABD'li bilim adamları daha önce güneş atmosferinde tespit ettikleri bir deliğin güneş fırtınasına neden olabileceği konusunda uyardı. Saatteki hızı 3 milyon kilometreye ulaşabilecek olan fırtınanın iletişim alt yapısına zarar verebileceği ifade edildi.
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