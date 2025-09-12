12 Eylül 2025, Cuma
Bilgisayar oyunlarındaki büyük tehlike! Dijital dünya çocukları suça çekiyor
Son yıllarda çocukların psikolojisini olumsuz etkileyen bilgisayar oyunları hızla arttı, sorun öyle büyüdü ki çocuklarda suç işleme yaşı düştü, suça karışanların sayısı da yükseldi. Peki aileler tehlikenin farkında mı? A Haber ekipleri sokağa çıkarak vatandaşlara mikrofon uzattı.