Bileğindeki kelepçe, yüzük kesme aparatıyla çıkarıldı

Antalya'da Necla Ö.'nün (30) çocuklar ile oynadığı sırada takıldığını söylediği kelepçe, yüzük kesme aparatıyla çıkartıldı. Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden yapılan sorgulamada herhangi bir suç unsuru bulunmayan Necla Ö., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.