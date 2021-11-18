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Bilecik’te doğalgaza göre yüzde 30 tasarruflu ısıtma cihazı üretti

DHA
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Giriş: 18.11.2021 11:05
Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde doğalgaz tesisatçısı Kadir Tosun (62), 10 yıldır üzerinde çalıştığı elektrik enerjisini manyetik enerjiye dönüştüren ısıtma cihazının ilk prototipini üretti. Günde ortalama 4-6 saat arası elektrik kullanan cihazın, doğalgazlı çalışan sistemlere göre yüzde 30 tasarruf sağladığını belirten Tosun, ?Cihazın tüketimi sadece elektrik, başka bir şey yok. Bu geliştirdiğimiz cihaz, doğalgazdan yüzde 30 daha tasarruflu. Doğalgaz olmayan bölgelerde, kırsal kesimlerde rahatlıkla kullanılabilir" dedi.

Bozüyük'te uzun yıllardır doğalgaz tesisatçılığı yapan Kadir Tosun,elektrik enerjisini manyetik enerjiye dönüştüren ısıtma cihazının ilk prototipini üretti. 10 yıldır cihaz üzerinde çalıştıklarını söyleyen Tosun, "Yaklaşık 10 yıldır bunun çalışmasını yapıyoruz. Fakat finansman desteği bulamadığımız için geç kaldık. Nihayetinde kendi imkanlarımızla, kendi AR-GE'mizde geliştirmiş olduğumuz cihazı yaptık. Bu doğalgaza alternatif olabilecek bir cihaz. Doğrudan elektrikten değil, elektriği manyetik sisteme dönüştürerek elde ediyoruz. Günlük ortalama 4-6 saat elektrik kullanıyor. Biz bunu ev ortamında ve farklı ortamlarda denedik, testlerini yaptık. Ses-gürültü veri raporlarını, ısı raporlarını aldık" diye konuştu.

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Doğalgaza göre yüzde 30 tasarruflu ısıtma cihazı üretti
Doğalgaza göre yüzde 30 tasarruflu ısıtma cihazı üretti
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