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Bilecik'te çocukların tehlikeli yolculuğu pahalıya patladı

Bilecik'te çocukların tehlikeli yolculuğu pahalıya patladı

İHA
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Giriş: 01.08.2024 12:31
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ehliyetsiz olarak kask takmadan plakasız motosiklet ile tehlikeli yolculuk yapan 2 kafadar polisten kaçamazken, motosiklet trafikten men edildi, sürücüye 26 bin TL idari para cezası kesildi.
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