Bilecik'te çocukların tehlikeli yolculuğu pahalıya patladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ehliyetsiz olarak kask takmadan plakasız motosiklet ile tehlikeli yolculuk yapan 2 kafadar polisten kaçamazken, motosiklet trafikten men edildi, sürücüye 26 bin TL idari para cezası kesildi.

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