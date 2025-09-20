Bilecik’te çıkan yangında 1 traktör, 1 ilaçlama tankeri, 1 sulama motoru yandı

Bilecik'te çıkan yangında 1 traktör, 1 ilaçlama tankeri, 1 sulama motoru ve çeşitli tarım malzemeleri kül oldu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN