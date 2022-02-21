Bilecik’te 220 kiloluk dev domuz avcıya saldırdı! O anlar kamerada

Bilecik'te altı aylık domuz avı yasağı öncesinde av yapan ekipten bir şahsa hemen hemen 220 kilogram ağırlığındaki dev domuz saldırdı. Dehşet veren anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Bilecik'te yaptıkları domuz avını kayda alan İslam Arar Postası üyeleri 6 aylık domuz avı yasağı öncesinde son defa araziye çıktı.

KARŞILARINA DEV DOMUZ ÇIKTI

Avda Okluca- İlyasça köyleri arasında 220 kiloluk dev domuzu gören avcılar, ateş etti. Yaralanan domuz bir avcının üzerine koşmaya başladı.

AVCI SON ANDA KURTULDU

Avcı, domuzdan son anda kaçarak kendini kurtardı. 220 kiloluk domuzun kendilerini sabahtan beri uğraştırdığını anlatan avcı İslam Arar, "İslam Arar Postası olarak son avımız güzel oldu. Şimdi 6 ay domuz avı yasağı başladı.

"VURMAK İÇİN BÜYÜK UĞRAŞ VERDİK"

Bu domuzu vurmak için büyük uğraş verdik. Buradan yetkililere sesleniyorum domuz avından tüfeğe koyulan takozları serbest bıraksınlar. Şimdi bizim tüfeklerde 6 yerine takoz koyunca 3 mermi alıyor. 3 mermide böylesi büyük bir domuzu yere yatırmaya yetmiyor. İslam Arar Postası olarak tüm abilerim kardeşleri olarak iyi bir av sezonu geçirdik" dedi.