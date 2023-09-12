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Bilecik yangını 3. gününde! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

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Giriş: 12.09.2023 11:56
2 gün önce Bilecik'in merkeze bağlu Kuyubaşı köyü Karasu deresi üstü mevkinde başlayan orman yangını söndürülemedi. Havadan ve karadan müdahale edilen bölgenin sarp yapısı yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.
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