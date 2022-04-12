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Bilecek Nisan ayında beyaza boyandı

İHA
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Giriş: 12.04.2022 13:34
Bilecik'te geçen akşam saatleri itibariyle başlayan ve hava sıcaklığının ani düşüşüne yol açan yağmur, bir takım bölgelerde gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı bin 123 rakımlı Dodurga Beldesinde yaşayanlar bu sabah lapa lapa kar yağışı ile uyandı. Sabaha karşı başlayan ve halen etkisini sürdüren kar yağışla birlikte belde beyaza büründü. Baharı beklerken güne yeniden kar yağışı ile uyanan Dodurgalılar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Öte yandan meteorolojiye göre belde de gündüz hava sıcaklığı 4, gece ise eksi 4 olacağı bildirildi.

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