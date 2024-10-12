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Biga'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Biga'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 18:30
Çanakkale'nin Biga ilçesinde sağanak yağış ile şiddetli rüzgar etkili oldu. Bölgede ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.
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