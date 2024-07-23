Biden’ın Covid-19 testi negatif çıktı!

Covid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden iyileşti. Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, Biden'ın Covid-19 testinin negatif çıktığını açıklayarak, hastalık boyunca hayati bulgularının normal seyrettiğini ifade etti. O'Connor, Covid-19'un tekrarlanma durumuna karşı Biden'ın gözetim altında olmaya devam edeceğini belirterek, Biden'ın başkanlık görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini aktardı.

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