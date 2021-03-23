Biçer ailesinin tek isteği kızlarına kavuşmak

Diyarbakır'da evlatları HDP ve PKK tarafından kaçırılan ailelerin nöbeti sürüyor. 6 yıl önce dağa kaçırılan Gülcan Biçer'in engelli anne ve kardeşiyle babası da o ailelerden yalnızca biri. Biçer ailesinin tek isteği yıllardır yüzünü görmedikleri kızlarına kavuşmak.

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