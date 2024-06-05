05 Haziran 2024, Çarşamba
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Bıçaklı tacize uğrayan marketçi çetin ceviz çıktı
Bursa'da bıçakla iş yerine girip rahatsızlık veren alkollü şahsa keser sapı ile cevap veren marketçi çetin ceviz çıktı. Elindeki bıçağa aldırış etmeden şahsa önce çek pas ve ardından keser sapı ile karşılık veren marketçi şahsı kovaladıktan sonra polise ihbarda bulundu.