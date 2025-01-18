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Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan genç belediyeye sığındı

Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan genç belediyeye sığındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.01.2025 21:47
Olay, 16.00 sıralarında İnönü Caddesi üzerinde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait otopark alanında meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki M.Ç. tartıştığı 2 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu sırt kısmından yaralandı. Yaralı genç belediyeye sığınırken, zanlılar kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken hastaneye kaldırılan yaralı genç, polise verdiği ilk ifadesinde saldırıyı Ertuğrul ile Ahmet isimlerindeki şahısların gerçekleştiğini ifade ettiği öğrenildi.
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Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan genç belediyeye sığındı
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