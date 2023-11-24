24 Kasım 2023, Cuma
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Bıçaklı kavgaya müdahale eden polis yaralandı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde çıkan kavgada 18 yaşındaki genç bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine gelen ve kavgayı ayırmak isteyen polis memurlarından biri ise arbede esnasında yere düşerek yaralandı.